Düğünde altın yerine buzağı taktı! Çocukluk arkadaşından genç çifte unutulmaz sürpriz
Tekirdağ’da bir düğünde damadın çocukluk arkadaşından gelen hediye, davetlilere şaşkınlık yaşattı. Hayvancılıkla uğraşan genç çifte altın yerine buzağı hediye eden arkadaşının sürprizi, düğünün en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen bir düğünde sıra dışı bir hediye, davetlilerin ilgi odağı oldu.
Serhat ve Büşra Cavar çiftinin Karadeniz Mahallesi'ndeki düğününde takı merasimi sırasında salona getirilen buzağı herkesi şaşırttı.
Damadın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan, hayvancılıkla uğraşan çifte farklı bir hediye vermek istedi.
ÇANAKKALE'DEN GETİRİP DÜĞÜNE KATTI
Yakın çevrede aradığı buzağıyı bulamayan Coşan, bunun üzerine Çanakkale'ye kadar giderek aradığı hayvanı buldu.
Düğün salonuna getirilen buzağı, kısa sürede davetlilerin ilgi odağı oldu.
Berkcan Coşan, sıra dışı hediyenin nedenini şu sözlerle anlattı:
"Kendisiyle çocukluktan beri beraberiz, birlikte büyüdük. İkimiz de hayvancılık yaptığımız için böyle bir hediye vermek istedim. Çanakkale'ye kadar gittik, oradan getirdik. Salonda herkes bir anda toplandı. Çok büyük ilgi gördü."
DAMAT DA ŞAŞIRDI
Coşan, düğüne getirdiği buzağı için özel hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yıkadım, taradım. Üstüne kadınların kullandığı saç spreyinden sıktık. Kurutma makinesiyle kuruttuk. Bacaklarına teker teker kurdele taktım" dedi.
Damat Serhat Cavar ise aldığı hediyenin kendisi için de büyük sürpriz olduğunu söyledi.
Cavar, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın, paradır gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"
Gelin Büşra Cavar da farklı hediyeden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Cavar, "Ben çok mutlu oldum. Öncelikle Berkcan'a böyle bir hediye getirdiği için çok teşekkür ederim. Çok değişik oldu, düğünüme renk kattı. Eşim zaten hayvancılıkla uğraşıyor. Berkcan da aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız" dedi.