Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen bir düğünde sıra dışı bir hediye, davetlilerin ilgi odağı oldu.

"Kendisiyle çocukluktan beri beraberiz, birlikte büyüdük. İkimiz de hayvancılık yaptığımız için böyle bir hediye vermek istedim. Çanakkale'ye kadar gittik, oradan getirdik. Salonda herkes bir anda toplandı. Çok büyük ilgi gördü."

Cavar, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın, paradır gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

Damat Serhat Cavar ise aldığı hediyenin kendisi için de büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Genç çift, kendilerine verilen farklı hediye karşısında büyük mutluluk yaşadı.

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

Gelin Büşra Cavar da farklı hediyeden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Cavar, "Ben çok mutlu oldum. Öncelikle Berkcan'a böyle bir hediye getirdiği için çok teşekkür ederim. Çok değişik oldu, düğünüme renk kattı. Eşim zaten hayvancılıkla uğraşıyor. Berkcan da aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız" dedi.