Adıyaman’da kahreden olay! Bisikletten düşen 9 yaşındaki Havva hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Adıyaman’ın Besni ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bisiklete binen 9 yaşındaki Havva Yıldız, dengesini kaybederek istinat duvarından düştü. Ağır yaralanan küçük Havva, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 9 yaşındaki Havva Yıldız, bisikletten düşerek hayatını kaybetti.
Olay, 21 Eylül öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oynayan Havva Yıldız, bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek istinat duvarından düştü.
AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Havva Yıldız'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Küçük kız, ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Yıldız, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.