Antalya'da korkutan yangın: Otomobil aksesuarı ve boya satan iş yerleri yandı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil aksesuarı ve otomobil boyası satan iki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerleri ile üst katta bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu.
Korkutan yangın, saat 21.15 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde bulunan otomobil aksesuarı satan dükkan ile otomobil boyası satan iş yerinde çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
HASAR OLUŞTU
Yangın nedeniyle her iki iş yerinde ve dükkanların üzerinde bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.