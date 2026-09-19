-°C
CANLI YAYIN

Antalya'da korkutan yangın: Otomobil aksesuarı ve boya satan iş yerleri yandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Antalya'da korkutan yangın: Otomobil aksesuarı ve boya satan iş yerleri yandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil aksesuarı ve otomobil boyası satan iki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerleri ile üst katta bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu.

Korkutan yangın, saat 21.15 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde bulunan otomobil aksesuarı satan dükkan ile otomobil boyası satan iş yerinde çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASAR OLUŞTU
Yangın nedeniyle her iki iş yerinde ve dükkanların üzerinde bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Samsun’da otobüs yangınıSamsun’da otobüs yangını SAMSUN'DA OTOBÜS YANGINI
Bingölde orman yangını kontrol altına alındıBingölde orman yangını kontrol altına alındı BİNGÖL'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bağcılar’da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı
Sonraki Haber
Bağcılar’da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın