Antalya'da korkutan yangın: Otomobil aksesuarı ve boya satan iş yerleri yandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil aksesuarı ve otomobil boyası satan iki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerleri ile üst katta bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu.