Bingöl’de alevlerle mücadele! Orman yangın kontrol altına alındı

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Yeniyazı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 35 personeli sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.