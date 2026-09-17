Bingöl’de alevlerle mücadele! Orman yangın kontrol altına alındı
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Bingöl’ün Genç ilçesindeki Yeniyazı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 35 personeli sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 35 personelin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.