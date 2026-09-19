Bağcılar’da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı

İstanbul Bağcılar’da sosyal medyada başlayan tartışma, iki grubun buluşmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma, tarafların bir araya gelmesiyle sokak ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.E.D. (18) ile B.D. (17) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 3'ü çocuk 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.D.'nin durumunun kritik olduğu, B.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, olayın herhangi bir çeteleşme veya yasaklı madde alışverişi nedeniyle meydana gelmediği belirlendi.