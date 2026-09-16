Sakarya’da yaşayan 59 yaşındaki Melek Bayraktar, 3 kızı ve iki damadının kendisine ait para, altın, fındık ve kestane balını aldığını öne sürdü. Yaklaşık 700-800 bin lira değerinde birikimini kaybettiğini iddia eden Bayraktar, “Korkuyorum, beni iyi ki öldürmediler, zehirlemediler” dedi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan Melek Bayraktar, yıllar boyunca biriktirdiği varlığını kaybettiğini öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

2024 yılında eşini trafik kazasında kaybeden 4 çocuk annesi Bayraktar, evinin çatısını yaptırmak ve kimseye muhtaç olmamak için birikim yapmaya başladı.

Bayraktar, yanında kalan kızı E. ve damadının yanı sıra zaman zaman yanına gelen diğer iki kızının da banka kartlarından para çektiğini, evindeki fındık, kestane balı, altın ve nakit paralarını aldığını iddia etti.

700-800 BİN LİRALIK ZARAR İDDİASI

Yaşadığı kaybın yaklaşık 700-800 bin lira civarında olduğunu öne süren Bayraktar, jandarma ve adliyeye başvurarak şikayetçi oldu.

İlk olarak kızı E. hakkında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan şikayette bulunan Bayraktar'ın başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, taraflar arasındaki birinci derece akrabalık ilişkisi nedeniyle dosyanın "şahsi cezasızlık sebebi" kapsamında değerlendirildiği ve şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

"PARAMI, ALTINLARIMI, FINDIKLARIMI ALDILAR"

Yaşadıklarını anlatan Melek Bayraktar, birikimlerinin kaybolduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Yavaş yavaş birikim yapmaya başladığım dönemde kızlarım bendeydi. Banka kartlarımı patlattılar, evden 4 çuval fındığımı çaldılar, paramı çaldılar, 1,5 teneke kestane balımı çaldılar. Mahkemeye verdiğim halde birinci derece akrabam olduğu için ceza vermediler."

Bayraktar, diğer kızları ve damadının da kendisine ait para ve altınları aldığını iddia ederek, "Para altın ne varsa hep gitti. Benim derdim kimseye muhtaç olmamak. Kimseden bir dilim ekmek parası istememek için birikim yapıyordum ama maalesef en az 700-800 bin lira param gitti" dedi.

ANNESİNİN AYLIĞIYLA İLGİLİ DE İDDİADA BULUNDU

Bayraktar, 100 yaşındaki bakıma muhtaç annesinin aylığının da kendisine eksik ulaştırıldığını öne sürdü.

Annesinin aylığının 18 bin lira olduğunu belirten Bayraktar, kendisine her ay yaklaşık 6-7 bin lira getirildiğini ve kalan kısmın başka hesaba aktarıldığını iddia etti.

"KORKUYORUM"

Avukata başvurduğunu ve jandarmaya giderek şikayetçi olduğunu anlatan Bayraktar, yaşadıklarından endişe duyduğunu söyledi.

Bayraktar, "Ben 100 yaşında anneme bakarken, 3 kuruş aylıkla geçinirken, 3 senedir hapisteki oğluma bakarken, kendimi burada zor idare ederken, kızlarımın durumları çok iyi olduğu halde bendekini tamamen sıfırladılar. Bu hak mıdır? Korkuyorum, beni iyi ki öldürmediler, zehirlemediler" ifadelerini kullandı.

"EVLATLIKTAN REDDETMEK İSTİYORUM"

Bayraktar, kendisinden alındığını iddia ettiği para ve birikimlerini geri almak istediğini belirtti.

Evinin çatısını yaptırmayı planladığını söyleyen Bayraktar, "Hem çalınanları almak hem de bunları evlatlıktan reddetmek istiyorum" dedi.