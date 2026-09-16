Sahte polislerden 7 milyon TL’lik vurgun: 1 şüpheli tutuklandı
Antalya’da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı “kimliğiniz dolandırıcılık olayında kullanıldı” diyerek kandırdı. Şüpheliler, yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını aldı. Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Antalya'da telefon dolandırıcılarının kullandığı yöntem, bir vatandaşı milyonlarca lira zarara uğrattı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran Z.İ., kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandığını belirtti.
Şüpheliler, Z.İ.'ye kimliğinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığını söyledi. Bu yöntemle vatandaşın güvenini kazanan dolandırıcılar, yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden aldı.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
KORSAN TAKSİLERİ KULLANMIŞLAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay sırasında 2 ayrı korsan taksi kullandığı belirlendi.
Korsan taksi sahiplerine idari para cezası uygulanırken, 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 şüpheli ise tutuklandı.