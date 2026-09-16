Sahte polislerden 7 milyon TL’lik vurgun: 1 şüpheli tutuklandı

Antalya’da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı “kimliğiniz dolandırıcılık olayında kullanıldı” diyerek kandırdı. Şüpheliler, yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını aldı. Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.