Fatih'te kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan riskli otelin en üst katı, yağış nedeniyle kısmen çöktü. Binadan koparak yola ve otoparka düşen ahşap ve beton parçaları, park halindeki 5 araca zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

BİNADAN KOPAN PARÇALAR ÇEVREYE SAVRULDU

Olay, saat 11.20 sıralarında Binbirdirek Mahallesi İmran Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan otelin en üst katında kısmi çökme yaşandı. Çökme sırasında binadan kopan parçalar çevreye savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler otelin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, binaya çıkan yolun bir bölümü yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Otelin çöken bölümü havadan da görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.