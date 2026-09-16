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Elazığ'daki kazada araç ikiye bölündü: 2 ölü 2 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elazığ'daki kazada araç ikiye bölündü: 2 ölü 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Elazığ-Yurbaşı kara yolunda çarpışan otomobillerden biri ters dönerek ikiye bölündü.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Elazığ-Yurbaşı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri ters dönerek ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ,2 YARALI

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Ölen 2 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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