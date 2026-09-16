Bursa'da tehlikeli tamir kamerada! Araç hareket halindeyken kaputu açtı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tamircinin, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yapması şaşkınlık yarattı. Tehlikeli tamirat yöntemi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.