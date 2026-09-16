Bursa'da tehlikeli tamir kamerada! Araç hareket halindeyken kaputu açtı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tamircinin, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yapması şaşkınlık yarattı. Tehlikeli tamirat yöntemi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da bir tamircinin, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak araç üzerinde tamirat yapması görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yöntemle yapılan tamirat, cep telefonu kamerasına yansıdı.
SEYİR HALİNDE TAMİR
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç hareket halindeyken bir tamirci otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yaptı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Tamirci, araç ilerlediği sırada kaput kısmında bulunan motor bölümünü kontrol ederek arızayı gidermeye çalıştı. Seyir halindeki otomobilin kaputunda tamirciyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeli tamirat yöntemi yoldaki diğer otomobil sürücüleri tarafından kaydedildi.