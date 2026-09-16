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Aksaray’da kum fırtınası dehşeti! 7 araç birbirine girdi: 16 yaralı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aksaray’da kum fırtınası dehşeti! 7 araç birbirine girdi: 16 yaralı

Aksaray’da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Aksaray-Konya kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana gelen kazada 2 servis midibüsü, 2 otomobil ve 3 hafif ticari araç peş peşe çarpıştı; araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Aksaray-Konya kara yolunda etkili olan kum fırtınası adeta faciaya davetiye çıkardı. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken, 7 araç peş peşe çarpıştı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

16 YARALI ARAÇLARDAN ÇIKARILDI

Kazada yaralanan 16 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Jandarma ekipleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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