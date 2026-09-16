Aksaray’da kum fırtınası dehşeti! 7 araç birbirine girdi: 16 yaralı
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Aksaray’da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Aksaray-Konya kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana gelen kazada 2 servis midibüsü, 2 otomobil ve 3 hafif ticari araç peş peşe çarpıştı; araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Aksaray-Konya kara yolunda etkili olan kum fırtınası adeta faciaya davetiye çıkardı. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken, 7 araç peş peşe çarpıştı.
16 YARALI ARAÇLARDAN ÇIKARILDI
Kazada yaralanan 16 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.