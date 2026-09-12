Hatay'da yaşayan 13 yaşındaki Ecrin, deprem sonrası babasının tamirhanesini köye taşımak zorunda kalmasıyla üç yıldır yanında çalışıyor; okulla tamiri birleştirip sabah-akşam mesai yapıyor, traktörlerin bakımından motor arızalarına kadar pek çok işi tek başına üstleniyor.

Antakya ilçesine bağlı Bitiren Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ecrin, traktör tamircisi babası Sinan Çınar'ın yanında 3 yıl önce çalışmaya başladı. Depremde iş yerinin yıkılmasının ardından tamirhanesini köye taşıyan baba Çınar, yeni yerinde çırak bulamayınca kızının yardım teklifini kabul etti. Babasının yanında işe başlayan çocuk, geçen 3 yılda traktör tamirinin birçok aşamasını öğrenerek adeta usta oldu. Okul döneminde sabah saatlerinden öğlene kadar tamirhanede çalışan çocuk, okul çıkışlarında ve tatil günlerinde de babasının yanında mesai yapıyor. TRAKTÖRLERİ TEK BAŞINA TAMİR EDİYOR Tamirhaneye gelen müşterilerin dikkatini çeken genç usta, traktörlerin bakımını yapıyor, motor arızalarını gideriyor, tekerlekleri söküyor ve yağ değiştiriyor. Hava filtresi değişimi ve fren balatalarının sökülmesi gibi işlemleri de yapabilen çocuk, zamanla kendisine özel gelen müşteriler de edinmeye başladı. Ellerine ve yüzüne bulaşan yağ ve iş izlerine aldırmadan çalışmaya devam eden çocuk, sanayide kendisine yöneltilen "Sanayide kız mı çalışır?" sözlerine ise kulak asmıyor.

"SANAYİDE KIZ MI ÇALIŞIR DEDİLER, BEN DE ÇALIŞIR NİYE ÇALIŞMASIN DEDİM" Sanayide çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen genç usta, yaptığı işleri ve hedefini şöyle anlattı: "Traktörlerin tamirini ağabeyim ve babamla birlikte yapıyorum. Tamirat yapıyorum ve traktörleri söküyorum. Sabah 8'de babamla işe geliyorum, akşam da saat 9'da işi bırakıyoruz. Traktörlerin bakımlarını yapabiliyorum, tekerleklerini sökebiliyorum ve yağ değişimini yapabiliyorum. Hava filtresini değiştiriyorum ve frenlerini sökebiliyorum. Sanayide kız mı çalışır diyorlardı, ben de çalışır niye çalışmasın dedim ve burada çok mutluyum." 8'inci sınıfa geçen genç usta, gelecekte makine mühendisi olmak istediğini belirterek şöyle devam etti: "Okula gidiyorum ve 8'inci sınıfa geçtim. Hayalim makine mühendisi olmak. Arkadaşlarım beni böyle görünce gülüyorlar ve erkek misin diyorlar. Telefonla oynamak yerine burada olmak daha güzel."