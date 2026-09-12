İstanbul'da kan donduran kiracı vahşeti! Ev sahibi çifti kurşun yağmuruna tutmuştu: Kanlı cinayetin perde arkası ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de 20 yıldır oturduğu evin sahipleri Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol'u silahla öldüren kiracı Mehmet Taşkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda avukat Emir Ali Spor da yaralanırken, 5 çocuk sahibi talihsiz çift gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kan donduran çifte cinayetin ardından maktul yakınları, kiracı Mehmet Taşkaya ile yıllardır devam eden anlaşmazlığı ve tehdit iddialarını anlattı.
Kan donduran olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta 10 Eylül günü saat 13.10 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 20 yıllık kiracısı Mehmet Taşkaya (63) ile tahliye meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ev sahibi Osman Akyol, eşi Nursen Akyol ve avukatları Emir Ali Spor ile birlikte adrese gitti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Taşkaya, silahına sarılarak ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor yaralandı. Spor, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan 63 yaşındaki Mehmet Taşkaya, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU: 5 ÇOCUK YETİM KALDI
Kiracının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol için Güngören Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde çiftin geride bıraktığı 5 çocuğu ve yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Osman ve Nursen Akyol, Arnavutköy Karaburun Mezarlığı'nda dualarla yan yana toprağa verildi.
ACILI AKRABA KAN DONDURAN DETAYLARI ANLATTI: "BİZİ MAFYAYLA TEHDİT ETTİ"
Olayın ardından konuşan Akyol çiftinin akrabası Fazlı Köktaş, cinayetin geçmişine ilişkin iddialarda bulundu. Köktaş, "Almanya'dan geliyorum. O dairede birkaç yıldır sorun olduğu için konuyu biliyoruz. Televizyonların yaptıkları haberleri görüyoruz. Yani tek taraflı dinlediler, düşüncesiz yazılar yazıyorlar. Kiracı Mehmet Bey, 500 bin lira demiş, bunların hepsi yalan. Mehmet Bey para istedi ama kendisi harcadı diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Köktaş, tahliye konusunda yaşanan anlaşmazlığın uzun süredir devam ettiğini belirterek, "2019'dan beri evden çıkışını istediler. Mehmet Efendi, bizleri tehdit etti. Mafya babası tutarız dediler. Mahkemeye verdiler, mahkeme sonucunda böyle şeyler oldu." dedi.
Adalet beklentisini de dile getiren Köktaş, "Adaletten dileğim cezasını çeker, müebbet hapis cezası almasını umuyoruz. Geride 5 tane yetim çocuk bıraktı. Evin içinden çıkan malzemeleri, kurşunları görün, bu olayı düşünün. Bu adamın temiz insan olmadığını herkesin görmesi lazım." ifadelerini kullandı.