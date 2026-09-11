Olay yerindeki kritik gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bir yandan Özel Harekat polisi evin dört bir tarafını sararken, bir yandan da uzman müzakereci ekipler tarafından karşıda bulunan kişi ikna edilmeye çalışılıyor. Şahsın evin içerisinden, camdan sağa sola ateş ettiğini görüyoruz. Özel Harekat polisi şu an eller tetikte o noktada ikna edilmesini bekliyor. Polise yönelik doğrudan bir kurşunlama veya ateş etme durumu söz konusu değil ancak şahıs çevreye ateş ederek hiç kimsenin eve yaklaşmaması için müdahalede bulunuyor" ifadelerini kullandı.