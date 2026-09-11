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İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Maltepe’de, 20 yıldır baktığı binanın gurbetçi sahipleriyle masraf anlaşmazlığı yaşayan 63 yaşındaki şahıs dehşet saçtı. Çıkan tartışmada silahını çeken saldırgan; Almanya’dan gelen ev sahibi karı-kocayı vurarak öldürdü, yanlarındaki avukatı ise ağır yaraladı. Kendisini binaya kilitleyip polisle çatışan saldırgan, Özel Harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Öte yandan saldırganın “hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı” suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fotoğraf: İHAİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fotoğraf: İHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

MALTEPE'DEKİ SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI

EV SAHİPLERİ ALMANYA'DA YAŞIYORMUŞ

Ev sahiplerinin Almanya'da yaşadıkları, bina ile 20 yıldır Mehmet T.'nin ilgilendiği öğrenildi.

İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 ağır yaralı - 1

500 BİN DOLAR DETAYI
63 yaşındaki kiracı Mehmet T.'nin 20 yıldır binaya sahip çıktığı, binadaki daireleri kiraya verdiği ve kiralarını topladığı öğrenildi. Mehmet T.'nin ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı belirtildi.

İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 ağır yaralı - 2

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet T.'nin evinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda evde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 ağır yaralı - 3

Olay yerindeki kritik gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bir yandan Özel Harekat polisi evin dört bir tarafını sararken, bir yandan da uzman müzakereci ekipler tarafından karşıda bulunan kişi ikna edilmeye çalışılıyor. Şahsın evin içerisinden, camdan sağa sola ateş ettiğini görüyoruz. Özel Harekat polisi şu an eller tetikte o noktada ikna edilmesini bekliyor. Polise yönelik doğrudan bir kurşunlama veya ateş etme durumu söz konusu değil ancak şahıs çevreye ateş ederek hiç kimsenin eve yaklaşmaması için müdahalede bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri şüpheliyi ikna etmek için çaba gösterdi. Fotoğraf: İHAPolis ekipleri şüpheliyi ikna etmek için çaba gösterdi. Fotoğraf: İHA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 3 SUÇ KAYDI VAR

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kiracı Mehmet T. isimli şahıs (Tehdit ve Hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut ) ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.'yi silahla vurmuştur" denildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (Fotoğraf: DHA)Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (Fotoğraf: DHA)


Açıklamada, "Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

MALTEPE'DE EV SAHİBİ VE EŞİNİ ÖLDÜREN SALDIRGAN YAKALANDI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, bölgede bulunan özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak göz altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Saldırgan ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.Saldırgan ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Görgü tanığı Akın Gümüşoğlu, "Annemle arabada sohbet ediyorduk, araba da çalışıyordu. Şu yukarıdan, sokaktan bağıra bağıra biri geldi. 'Abi beni kurtarın' diye. Arabaya atladı. "En yakın hastaneye götürdüm, Kartal Lütfi Kırdar'a. Adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki, 'Benimle beraber toplam 3 kişi vardık. Ben kurtuldum, diğerlerini bilmiyorum' dedi. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum. Sonra kardeşleri geldi hastaneye. İfadesini falan aldılar orada" şeklinde konuştu.

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#İstanbul #Polis #Çatışma
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