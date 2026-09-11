İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul Maltepe’de, 20 yıldır baktığı binanın gurbetçi sahipleriyle masraf anlaşmazlığı yaşayan 63 yaşındaki şahıs dehşet saçtı. Çıkan tartışmada silahını çeken saldırgan; Almanya’dan gelen ev sahibi karı-kocayı vurarak öldürdü, yanlarındaki avukatı ise ağır yaraladı. Kendisini binaya kilitleyip polisle çatışan saldırgan, Özel Harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Öte yandan saldırganın “hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı” suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.
Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
EV SAHİPLERİ ALMANYA'DA YAŞIYORMUŞ
Ev sahiplerinin Almanya'da yaşadıkları, bina ile 20 yıldır Mehmet T.'nin ilgilendiği öğrenildi.
500 BİN DOLAR DETAYI
63 yaşındaki kiracı Mehmet T.'nin 20 yıldır binaya sahip çıktığı, binadaki daireleri kiraya verdiği ve kiralarını topladığı öğrenildi. Mehmet T.'nin ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı belirtildi.