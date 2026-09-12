Mamak'ta feci kaza! Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi: 1'i ağır 5 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenerek kaldırıma çıkan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, dehşet anlarına tanık olan mahalleli aynı noktada sürekli kazaların yaşandığını belirterek tepki gösterdi.

Akşemsettin Mahallesi'nde Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak'ın kesişiminde, 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton mikserinin önünde bir süre sürüklenen otomobil, ardından kaldırıma çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"HAFTADA 4-5 KAZA OLUYOR"

Kazaya şahit olan çevredeki işletme sahibi 38 yaşındaki İlker Duman, yaklaşık 12 yıldır bölgede yaşadığını söyledi.

Kaza sırasında iş yerinin önünde bulunduğunu belirten Duman, beton mikserinin Doğukent Caddesi'nde ilerlediği sırada otomobilin 1090. Sokak'ın kesişiminden geldiğini anlattı.

Beton mikserinin otomobile çarptıktan sonra aracı bir süre önünde sürüklediğini aktaran Duman, bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini vurguladı.

Duman, "Bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor. Biz burada canlı şahidiz. Buranın en büyük problemlerinden biri ne yazık ki ışık ya da kasis olmaması." dedi.