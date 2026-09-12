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Ganalı doktor ile Başkan Erdoğan arasında gülümseten diyalog: “Reis’i Allah için seviyoruz”

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ganalı doktor ile Başkan Erdoğan arasında gülümseten diyalog: “Reis’i Allah için seviyoruz”

Rize'de tıp eğitimini tamamlayarak mezun olan 28 yaşındaki Ganalı genç doktor Abdulai Yahaya, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Heyecanı yüzünden okunan Yahaya, Başkan Erdoğan ile tokalaştığı elini göstererek yaşadığı unutulmaz anları anlattı.

Buluşmanın coşkusunu anlatan ve Başkan Erdoğan ile el sıkıştığı anı aktaran Abdulai Yahaya, "Bugün bu eli hiç yıkamayacağım." sözleriyle duyduğu büyük sevinci dile getirdi.

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İlk olarak Emine Erdoğan ile bir araya geldiğini belirten Yahaya, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan ile kısa bir konuşmamız oldu. Kendisiyle çok güzel bir muhabbetimiz oldu, Allah başımızdan eksik etmesin. Afrika'da kendisini çok seviyorlar, kadınlarımız ondan ilham alıyor. Kendisiyle tanışmak benim için büyük bir onur ve gurur vericiydi, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'LA KARŞILAŞTI, SÖZLERİ GÜLÜMSETTİ

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÜLÜMSETEN "POTOMYA" DİYALOĞU

Başkan Erdoğan ile karşılaşma anında yaşanan sıcak anları anlatan Ganalı doktor Abdulai Yahaya, "Cumhurbaşkanımız benimle İngilizce konuşmaya başladı. Ben 'Potomyalıyım' deyince tebessüm etti. Kendi memleketi Güneysu'dan (Potomya) olduğumu söyleyince aramızda çok samimi ve tatlı bir sohbet geçti. Bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak gurur verici." sözleriyle yaşadığı anları aktardı.

Ganalı doktor ile Başkan Erdoğan arasında gülümseten diyalog: “Reis’i Allah için seviyoruz” - 1

"İSTANBUL PUANIM VARKEN ADINI GÖRÜP RİZE'Yİ SEÇTİM"

Eğitim tercihi sürecinde aldığı dikkat çekici kararı anlatan genç hekim Abdulai Yahaya, "Ben tercih yaparken Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini görünce doğrudan burayı seçtim. Yaklaşık 7-8 yıldır Rize'deyim. Reis'i Allah için seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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