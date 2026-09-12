Buluşmanın coşkusunu anlatan ve Başkan Erdoğan ile el sıkıştığı anı aktaran Abdulai Yahaya, "Bugün bu eli hiç yıkamayacağım." sözleriyle duyduğu büyük sevinci dile getirdi.

İlk olarak Emine Erdoğan ile bir araya geldiğini belirten Yahaya, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan ile kısa bir konuşmamız oldu. Kendisiyle çok güzel bir muhabbetimiz oldu, Allah başımızdan eksik etmesin. Afrika'da kendisini çok seviyorlar, kadınlarımız ondan ilham alıyor. Kendisiyle tanışmak benim için büyük bir onur ve gurur vericiydi, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÜLÜMSETEN "POTOMYA" DİYALOĞU

Başkan Erdoğan ile karşılaşma anında yaşanan sıcak anları anlatan Ganalı doktor Abdulai Yahaya, "Cumhurbaşkanımız benimle İngilizce konuşmaya başladı. Ben 'Potomyalıyım' deyince tebessüm etti. Kendi memleketi Güneysu'dan (Potomya) olduğumu söyleyince aramızda çok samimi ve tatlı bir sohbet geçti. Bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak gurur verici." sözleriyle yaşadığı anları aktardı.