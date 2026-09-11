Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'deki programını sürdürüyor. Programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, üniversitenin yürüttüğü faaliyetler ve akademik projeler hakkında Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'dan brifing aldı.

Memleketi Rize'ye kazandırılan dev eserlerin toplu açılış törenini gerçekleştiren Başkan Erdoğan, kentteki temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, kampüste incelemelerde bulunarak yetkililerle bir araya geldi.

REKTÖR PROF. DR. YUSUF YILMAZ'DAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BRİFİNG Başkan Erdoğan'ın üniversite ziyaretinde akademik çalışmalar ve yürütülen projeler ele alındı. Görüşmede üniversitenin mevcut durumu ve vizyon projelerine ilişkin sunum yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Üniversitemizin devam eden akademik faaliyetleri, bilimsel araştırmaları ve geleceğe dönük hedefleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.