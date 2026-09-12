Trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Bekçi Yunus Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Muş'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yunus Yıldız, düzenlenen tören ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, genç bekçinin naaşı meslektaşları ve sevenlerinin omuzlarında ebediyete uğurlandı.