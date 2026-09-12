Trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Bekçi Yunus Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
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Muş'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yunus Yıldız, düzenlenen tören ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, genç bekçinin naaşı meslektaşları ve sevenlerinin omuzlarında ebediyete uğurlandı.
Muş'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Muş İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yunus Yıldız için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende merhum Yıldız için dualar edildi. Törenin ardından Yıldız'ın cenazesi Muş Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Merhum Yıldız, dualar eşliğinde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.