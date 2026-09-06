-°C
CANLI YAYIN

Boğa evin çatısından içeri girdi! Kovaladığı inek kaçınca ortalığı birbirine kattı... Uykudan fırlayan evdekiler 112'yi aradı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Boğa evin çatısından içeri girdi! Kovaladığı inek kaçınca ortalığı birbirine kattı... Uykudan fırlayan evdekiler 112'yi aradı

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kırcaklı Mahallesi’nde damızlık bir boğa, evin çatısına uçtu. Çatının bir kısmı göçerken, damda asılı kalan boğa, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Savaş alanına dönen evde ise büyük çapta maddi hasar meydana gelirken boğanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlginç olay, Kırcaklı köyünde Ali Aldemir'in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir'in ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğanın yarısı evin içinde askıda kaldı.

AYDIN'DA DAMIZLIK BOĞA EVİN ÇATISINA UÇTU: İTFAİYE KURTARDI

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri, evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ile çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Gaziantepte feci kazaGaziantepte feci kaza GAZİANTEP'TE FECİ KAZA
Bafrada traktörün römorku devrildi: 6 yaralıBafrada traktörün römorku devrildi: 6 yaralı BAFRA'DA TRAKTÖRÜN RÖMORKU DEVRİLDİ: 6 YARALI

Antalya Serik'te orman yangını! 5 uçak ve 15 helikopterle müdahale
Sonraki Haber
Antalya Serik'te orman yangını! 5 uçak ve 15 helikopterle müdahale
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın