Antalya Serik'te orman yangını! 5 uçak ve 15 helikopterle müdahale
Giriş Tarihi:
|
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akbaş Mahallesi'ndeki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz ve 450 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.