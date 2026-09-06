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Antalya Serik'te orman yangını! 5 uçak ve 15 helikopterle müdahale

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Antalya Serik'te orman yangını! 5 uçak ve 15 helikopterle müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akbaş Mahallesi'ndeki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz ve 450 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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