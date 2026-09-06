Antalya Serik'te orman yangını! 5 uçak ve 15 helikopterle müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akbaş Mahallesi'ndeki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz ve 450 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.