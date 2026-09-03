Kaza, Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki römorklu traktör seyir halindeyken devrildi.

RÖMORKTA BULUNAN 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada römorkta bulunan N.K., S.S., S.Ç., M.K., T.G. ve Z.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.