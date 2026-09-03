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Samsun'da seyir halindeki traktörün römorku devrildi! Yaralıdan korkunç kaza sözler: "Bir anlık hataydı"

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Samsun'da seyir halindeki traktörün römorku devrildi! Yaralıdan korkunç kaza sözler: "Bir anlık hataydı"

Samsun’un Bafra ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki römorklu traktör seyir halindeyken devrildi.

Samsun'da seyir halindeki traktörün römorku devrildi! Yaralıdan korkunç kaza sözler: "Bir anlık hataydı" - 1

RÖMORKTA BULUNAN 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada römorkta bulunan N.K., S.S., S.Ç., M.K., T.G. ve Z.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'da seyir halindeki traktörün römorku devrildi! Yaralıdan korkunç kaza sözler: "Bir anlık hataydı" - 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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