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Gaziantep'te feci kaza! Motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaziantep'te feci kaza! Motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde devrilen motosiklette bulunan iki kardeş hayatını kaybetti. Sürücü İbrahim Halil Y. ile kardeşi Ali Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. İbrahim Halil Y'nin kullandığı 27 BGB 516 plakalı motosiklet, Kırsal Elifoğlu Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü İbrahim Halil Y. ile yanında bulunan kardeşi Ali Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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