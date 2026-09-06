Antalya’nın Serik ve Muğla’nın Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Serik’te yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirilirken, alevlerle mücadele eden bir orman işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Antalya'nın Serik ve Muğla'nın Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Serik'teki yangının enerjisinin düşürüldüğü, Menteşe'deki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.

SERİK'TE YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı. Komando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antalya'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Her iki yangını da bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

MUĞLA MENTEŞE'DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SERİK'TE 600 PERSONEL SAHADA

Serik'te yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlere müdahale eden bir orman işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçinin tedavisi sürüyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve müdahale aracı ile yaklaşık 600 personel görev yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.