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Trabzon'da denize giriş yasağı! Valilik 7 Eylül için uyardı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzon'da denize giriş yasağı! Valilik 7 Eylül için uyardı

Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Eylül'de il genelinde denize girişi yasakladı. Kararın, can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Eylül'de denize girişi yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla yarın il genelinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının önem arz ettiği vurgulandı.

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