Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve müdahale aracı ile yaklaşık 600 personel görev yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.

Serik'te yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlere müdahale eden bir orman işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antalya'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Her iki yangını da bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı. Komando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ve Muğla'nın Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Serik'teki yangının enerjisinin düşürüldüğü, Menteşe'deki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Adana'nın Feke, Karaisalı ve Yahyalı ilçelerinde orman yangını çıktı. (Foto: İHA)

ADANA'NIN 3 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana-Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürdüğü ifade edildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, gazetecilere, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderlerle müdahale edildiğini bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarına kamu kurumlarının yanı sıra gönüllülerin de katıldığını belirten Etli, "Yangın, çıktığı saat itibarıyla evleri, yerleşim yerlerini, mal ve can kaybını ciddi derecede tehdit ediyordu. Ancak ekiplerimizin, köylümüzün tüm kamu kurumlarımızın gayretiyle, köydeki güvenlik sağlanmış oldu." dedi.

Yangının ormanlık alanın dışında başladığını ifade eden Etli, şunları kaydetti: "Yangın, rüzgarın etkisiyle ormana doğru devam etti. Ormanda devam etmiş olan bu yangın ağaçlandırma sahalarımızı ve ormanlarımızı tehdit etti. Şu an itibarıyla 70 hektara ulaşmış bir yangın var. Yangın, rüzgarın tesiriyle yayılmazsa şu an yerleşim yerleri güvende."

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Etli, ilk ihbarlara göre yangının enerji nakil hattının kopması nedeniyle çıktığını bildirdi.

2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana-Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürdüğü ifade edildi.