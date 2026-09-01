Tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı: Arif Kocabıyık tutuklandı! O anlar kamerada

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'nda dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı çekici ve 42 AKC 930 plakalı dorseden oluşan TIR'da yapılan arama ve kontroller sırasında, dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.

Yapılan incelemede, gizlenen kişilerin kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.