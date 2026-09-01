Tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı: Arif Kocabıyık tutuklandı! O anlar kamerada
YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan Arif Kocabıyık, hakkında verilen adli kontrol kararlarını ihlal ederek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, tır dorsesinin altında gizlenerek kaçmaya çalışan Kocabıyık tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'nda dikkat çeken bir olay yaşandı.
Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı çekici ve 42 AKC 930 plakalı dorseden oluşan TIR'da yapılan arama ve kontroller sırasında, dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.
Yapılan incelemede, gizlenen kişilerin kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYORDU
Sorgulamada, Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.
Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam eden Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçebilmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı belirlendi.
ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Olayın tespit edilmesinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.
Bu kapsamda Arif Kocabıyık ile tırın sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi. Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.
TUTUKLANDI
Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verildi. Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.