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Giriş Tarihi:
31 Ağustos 2026 20:53
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arif Kocabıyık tır dorsesinde yakalandı!
Yurt dışı çıkış yasağı olan Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a çıkmaya çalışırken yakalandı. Yakalanma anları anbean kameraya yansıdı.
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