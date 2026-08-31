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Arif Kocabıyık tır dorsesinde yakalandı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Arif Kocabıyık tır dorsesinde yakalandı!

Yurt dışı çıkış yasağı olan Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a çıkmaya çalışırken yakalandı. Yakalanma anları anbean kameraya yansıdı.

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