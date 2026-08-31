Samsun'da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: Sürücü yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun yandan çarptığı otomobil, KGYS kamerasının bulunduğu direk ile kamyon arasında sıkıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yakınları ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılırken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun çarptığı otomobil, kamyon ile KGYS kamerasının bulunduğu direk arasında sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 15.10'da 19 Mayıs Bulvarı Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta meydana geldi. Üzerinde Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan hafriyat yüklü kamyon, yolun sağındaki 34 HP 3732 plakalı otomobile yandan çarptı.
OTOMOBİL DİREK İLE KAMYON ARASINDA SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasının bulunduğu direk ile kamyon arasında sıkıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve çocuk ise panik yaşadı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU SAĞLIK EKİPLERİNİ ZORLADI
Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerindeki polis ekipleri ve vatandaşlar yaptı.
Sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından yaralı sürücüye müdahale edildi. Panik yaşayan yaşlı kadın da ekipler tarafından kontrolden geçirildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobilde ağır hasar oluştu. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yaralı sürücü ve yakınları ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.
ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI
Kazaya karışan kamyon, trafik akışının yeniden sağlanması için ilerideki uygun bir bölgeye götürüldü. Hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.