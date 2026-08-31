Samsun'da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: Sürücü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun yandan çarptığı otomobil, KGYS kamerasının bulunduğu direk ile kamyon arasında sıkıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yakınları ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılırken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.