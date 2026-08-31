-°C
CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta otomobil alev topuna döndü!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş'ta otomobil alev topuna döndü!

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM Otoyolu'nun Levent ayrımında, İ.Y. idaresindeki 34 ELF 566 plakalı otomobilin kaputundan dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücünün yolun kenarına çektiği otomobil yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da sahte evrak operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
Sonraki Haber
Antalya’da sahte evrak operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın