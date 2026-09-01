Düğün günü ölü bulunan çiftin ölüm nedeni belli oldu! Gerçek otopside ortaya çıktı
Burdur'da kına eğlencesinin ardından gittikleri evde banyoda cansız bedenleri bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan çiftinin ölüm nedeni belli oldu. İlk incelemede elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen çiftin, otopsi sonucuna göre karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Burdur'un Çavdır ilçesinde düğün öncesi kına eğlencesinin ardından gittikleri evde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ayşegül Maral ve 34 yaşındaki Fatih Özaslan çiftinin ölümündeki sır çözüldü.
Çavdır'a bağlı Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı kına eğlencesi yapan çift, düğün sonrası oturacakları eve gitti.
Yakınları, 25 Nisan saat 09.30 sıralarında Maral ve Özaslan'ı evin banyosunda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İLK İNCELEMEDE ELEKTRİK AKIMI ŞÜPHESİ
Ekiplerin evde yaptığı ilk incelemelerde çiftin banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik akımı nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.
Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Ayşegül Maral Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan ise Küçükalan köyünde toprağa verildi.
GERÇEK OTOPSİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI
Çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonuçlandı.
Yapılan incelemede Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.