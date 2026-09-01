Düğün günü ölü bulunan çiftin ölüm nedeni belli oldu! Gerçek otopside ortaya çıktı

Burdur'da kına eğlencesinin ardından gittikleri evde banyoda cansız bedenleri bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan çiftinin ölüm nedeni belli oldu. İlk incelemede elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen çiftin, otopsi sonucuna göre karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.