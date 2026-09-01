Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapanacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Kadıköy'de bugün trafik hareketliliğini etkileyecek bir uygulama hayata geçirilecek. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla saat 16.00'dan itibaren bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin ulaşımda sorun yaşamaması için alternatif güzergahlar da belirlendi.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak yollarla birlikte kullanılabilecek alternatif güzergahlar da belirlendi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bugün ulaşımı etkileyecek bir trafik düzenlemesi uygulanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında bazı yollar saat 16.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Kadıköy’de bazı yollar saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. (A Haber Grafik Ekibi)

Söz konusu güzergahlarda trafik akışının durması nedeniyle özellikle Kadıköy çevresinde seyahat edecek sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi önem taşıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlama kapsamında şu yollar trafiğe kapatılacak:

Sürücüler kapalı yollar yerine belirlenen alternatif güzergahları kullanabilecek.

SÜRÜCÜLER BU GÜZERGAHLARI KULLANABİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, kapatılacak yollara alternatif olarak kullanılabilecek caddeler de sıralandı. Buna göre sürücüler ulaşım için şu güzergahları tercih edebilecek:

Alternatif güzergahlar Orgeneral Şahap Gürler Caddesi Mühürdar Caddesi Moda Caddesi Kuşdili Caddesi Dr. Esat Işık Caddesi Serasker Caddesi Taşköprü Caddesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Acıbadem Caddesi Karakolhane Caddesi

İstanbul Emniyeti, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları duyurdu.

SAAT 16.00'DAN İTİBAREN UYGULANACAK

Trafik tedbirleri bugün saat 16.00'dan itibaren devreye alınacak. Bu nedenle Kadıköy'e gidecek veya ilçeden geçecek sürücülerin yola çıkmadan önce güzergahlarını buna göre planlamaları gerekiyor.

Düzenlemenin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.