Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapanacak! İşte alternatif güzergahlar
İstanbul Kadıköy’de bugün saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kamu düzeni ve güvenliği için alınan tedbirler kapsamında Kurbağalıdere, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ile Mahmut Baba Sokak’ta ulaşım duracak.
İstanbul Kadıköy'de bugün trafik hareketliliğini etkileyecek bir uygulama hayata geçirilecek. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla saat 16.00'dan itibaren bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin ulaşımda sorun yaşamaması için alternatif güzergahlar da belirlendi.
KADIKÖY'DE TRAFİK DÜZENLEMESİ
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bugün ulaşımı etkileyecek bir trafik düzenlemesi uygulanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında bazı yollar saat 16.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.
Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak yollarla birlikte kullanılabilecek alternatif güzergahlar da belirlendi.
5 NOKTADA ARAÇ GEÇİŞİ OLMAYACAK
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlama kapsamında şu yollar trafiğe kapatılacak:
- Kurbağalıdere Caddesi
- Söğütlüçeşme Caddesi
- Rıhtım Caddesi
- Albay Faik Sözdener Caddesi
- Mahmut Baba Sokak
Söz konusu güzergahlarda trafik akışının durması nedeniyle özellikle Kadıköy çevresinde seyahat edecek sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi önem taşıyor.
SÜRÜCÜLER BU GÜZERGAHLARI KULLANABİLECEK
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, kapatılacak yollara alternatif olarak kullanılabilecek caddeler de sıralandı. Buna göre sürücüler ulaşım için şu güzergahları tercih edebilecek:
SAAT 16.00'DAN İTİBAREN UYGULANACAK
Trafik tedbirleri bugün saat 16.00'dan itibaren devreye alınacak. Bu nedenle Kadıköy'e gidecek veya ilçeden geçecek sürücülerin yola çıkmadan önce güzergahlarını buna göre planlamaları gerekiyor.
Düzenlemenin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.