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Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapanacak! İşte alternatif güzergahlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapanacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Kadıköy’de bugün saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kamu düzeni ve güvenliği için alınan tedbirler kapsamında Kurbağalıdere, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ile Mahmut Baba Sokak’ta ulaşım duracak.

İstanbul Kadıköy'de bugün trafik hareketliliğini etkileyecek bir uygulama hayata geçirilecek. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla saat 16.00'dan itibaren bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin ulaşımda sorun yaşamaması için alternatif güzergahlar da belirlendi.

Kadıköy’de bazı yollar saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. (A Haber Grafik Ekibi)Kadıköy’de bazı yollar saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. (A Haber Grafik Ekibi)

KADIKÖY'DE TRAFİK DÜZENLEMESİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bugün ulaşımı etkileyecek bir trafik düzenlemesi uygulanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında bazı yollar saat 16.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak yollarla birlikte kullanılabilecek alternatif güzergahlar da belirlendi.

Kurbağalıdere ve Söğütlüçeşme caddelerinde araç geçişine izin verilmeyecek.Kurbağalıdere ve Söğütlüçeşme caddelerinde araç geçişine izin verilmeyecek.

5 NOKTADA ARAÇ GEÇİŞİ OLMAYACAK

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlama kapsamında şu yollar trafiğe kapatılacak:

  • Kurbağalıdere Caddesi
  • Söğütlüçeşme Caddesi
  • Rıhtım Caddesi
  • Albay Faik Sözdener Caddesi
  • Mahmut Baba Sokak

Söz konusu güzergahlarda trafik akışının durması nedeniyle özellikle Kadıköy çevresinde seyahat edecek sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi önem taşıyor.

Sürücüler kapalı yollar yerine belirlenen alternatif güzergahları kullanabilecek.Sürücüler kapalı yollar yerine belirlenen alternatif güzergahları kullanabilecek.

SÜRÜCÜLER BU GÜZERGAHLARI KULLANABİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, kapatılacak yollara alternatif olarak kullanılabilecek caddeler de sıralandı. Buna göre sürücüler ulaşım için şu güzergahları tercih edebilecek:

Alternatif güzergahlar
Orgeneral Şahap Gürler Caddesi
Mühürdar Caddesi
Moda Caddesi
Kuşdili Caddesi
Dr. Esat Işık Caddesi
Serasker Caddesi
Taşköprü Caddesi
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
Acıbadem Caddesi
Karakolhane Caddesi

İstanbul Emniyeti, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları duyurdu.İstanbul Emniyeti, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları duyurdu.

SAAT 16.00'DAN İTİBAREN UYGULANACAK

Trafik tedbirleri bugün saat 16.00'dan itibaren devreye alınacak. Bu nedenle Kadıköy'e gidecek veya ilçeden geçecek sürücülerin yola çıkmadan önce güzergahlarını buna göre planlamaları gerekiyor.

Düzenlemenin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

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