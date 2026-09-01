Esenyurt'ta dehşete düşüren olay: Katilin yeni cinayeti ortaya çıktı

Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar isimli genç kızı öldürerek cesedini parçalara ayıran Fethi Dağlı'nın bir başka genç kızı da öldürdüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube polisleri, 2022 yılından beri kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ın telefonunun en son Fethi Dağlı'nın evinde sinyal verdiğini belirledi. Cezaevinde tutuklu olan Dağlı, cinayeti itiraf etti. Genç kızın cesedi Dağlı'nın evinin yakınında gömülü halde bulundu.