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TCG Enez mayın avlama gemisi Tekirdağ'da ziyaretçilerini bekliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TCG Enez mayın avlama gemisi Tekirdağ'da ziyaretçilerini bekliyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ sahiline demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez ziyarete açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da özel limana demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

TCG Enez gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı (DHA)TCG Enez gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı (DHA)

Gemide görevli personel, ziyaretçilere geminin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler ayrıca bol bol fotoğraf çektirip, gemiyi detaylı gezme fırsatı buldu.

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