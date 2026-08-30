Trabzon'da 31 Ağustos 2026 tarihinde denize giriş yasaklandı
Giriş Tarihi:
Trabzon’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Ağustos’ta il genelinde denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşlardan can güvenliği için karara titizlikle uymalarını istedi.
Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'ta il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, olası üzücü olayların yaşanmaması için alınan karara titizlikle uyulması istendi.