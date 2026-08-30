-°C
CANLI YAYIN

Trabzon'da 31 Ağustos 2026 tarihinde denize giriş yasaklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzon'da 31 Ağustos 2026 tarihinde denize giriş yasaklandı

Trabzon’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Ağustos’ta il genelinde denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşlardan can güvenliği için karara titizlikle uymalarını istedi.

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'ta il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, olası üzücü olayların yaşanmaması için alınan karara titizlikle uyulması istendi.

Denizde 3 kişiyi kurtarmak isterken canından oldu!Denizde 3 kişiyi kurtarmak isterken canından oldu! DENİZDE 3 KİŞİYİ KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU!

TCG Enez mayın avlama gemisi Tekirdağ'da ziyaretçilerini bekliyor
Sonraki Haber
TCG Enez mayın avlama gemisi Tekirdağ'da ziyaretçilerini bekliyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın