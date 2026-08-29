Tekirdağ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı! Kaza anı kask kamerasında

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan iki genç, çarpışmanın etkisiyle otomobilin üzerine savruldu; gençler kazayı yara almadan atlatırken, dehşet dolu anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden motosiklet, sokağa geçiş yapmak isteyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki sürücü ve arkasındaki yolcu adeta havaya savruldu. İki genç, büyük bir şans eseri otomobilin üzerine düştü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER!

Korku dolu kazada motosiklette bulunan iki genç, inanılması güç şekilde yara almadan kurtuldu. O anlar ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye kaydedildi.