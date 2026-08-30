Şanlıurfa’da husumetli aileler arasında kanlı kavga: Ev basıp saldırdılar

Şanlıurfa’da husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında çıkan kavgada yaklaşık 20 kişi birbirine taş, sopa ve inşaat kalaslarıyla saldırdı, aralarında engelli bir bireyin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Hayati Harrani Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, polis tarafları güçlükle ayırdı.

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasındaki husumet bir anda sokak ortasında savaş alanına döndü. İddiaya göre, TIR şoförlüğü yapan akraba aileler arasında bir süre önce bilinmeyen nedenle başlayan husumet, akşam saatlerinde şiddetli bir kavgaya dönüştü.

EVİ BASIP SALDIRDILAR

İddiaya göre taraflardan bir grup, husumetli oldukları ailenin evini bastı. Yemek sofrasında oturan aile ile evi basan grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 20 kişi birbirine taş, sopa ve inşaat kalaslarıyla saldırdı.

Kavganın şiddeti çevrede büyük paniğe neden olurken, olay anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAVGA SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı, çevredekilerin ise yaşanan arbedeyi şaşkınlıkla izlediği görüldü. Şiddetli kavgada aralarında engelli bir bireyin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER İÇİN OPERASYON

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.