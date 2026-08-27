Lyon’da tur sevinci gerilime dönüştü!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon’u 2-1 mağlup ederek 17 sezon sonra lig aşamasına yükselirken, maçın ardından iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tur sevincine Lyonlu futbolcular tepki gösterirken, Matteo Guendouzi’nin sevincini sürdürmesiyle tansiyon yeniden yükseldi.

Fenerbahçe, Lyon deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verirken maç sonunda büyük coşku yaşadı.

TUR SEVİNCİ GERİLİMİ TETİKLEDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Matteo Guendouzi'nin tur sevincine Lyonlu oyuncular tepki gösterdi. Bunun üzerine iki takım futbolcuları arasında yeşil zeminde kısa süreli gerginlik çıktı.

TÜNELDE TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

İlk gerilimin yatıştırılmasının ardından Guendouzi soyunma odası tüneline yöneldi. Ancak Fransız futbolcunun sevincini burada da sürdürmesi üzerine iki takım oyuncuları arasında yeniden tansiyon yükseldi.