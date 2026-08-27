İki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fethi P'nin kullandığı 62 AAE 162 plakalı yolcu otobüsü ile Uğurcan E'nin kullandığı 31 AVY 909 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Kazada otobüslerde bulunan 13 kişi yaralandı.
13 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.