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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz! Başkentray, Marmaray, İZBAN

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz! Başkentray, Marmaray, İZBAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz! Başkentray, Marmaray, İZBAN - 1

Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz! Başkentray, Marmaray, İZBAN - 2

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

26 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Buna göre vatandaşlar söz konusu toplu taşıma araçlarına herhangi bir ücret ödemeyerek seyahat edebilecek.

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