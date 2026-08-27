30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz! Başkentray, Marmaray, İZBAN

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

26 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Buna göre vatandaşlar söz konusu toplu taşıma araçlarına herhangi bir ücret ödemeyerek seyahat edebilecek.