30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz! Başkentray, Marmaray, İZBAN
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.
Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ
26 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Buna göre vatandaşlar söz konusu toplu taşıma araçlarına herhangi bir ücret ödemeyerek seyahat edebilecek.