Fenerbahçe Devler Ligi'nde! Sarı Kanarya Lyon'u mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Olimpik Lyon ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler ilk maçtaki 1-1'in rövanşında rakibini mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. Fenerbahçe, bu tarihi galibiyetle birlikte 17 sezonluk Devler Ligi hasretini resmen noktaladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.
İLK YARI
8. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkmakta zorlanınca Olimpik Lyonlu oyuncular meşin yuvarlağı kapıp soldan atağa katılan Fofana'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere çeldi.
19. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Muric'in pasında topla buluşan Oğuz Aydın soldan ceza sahasına giren Brown'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda kaleci Greif son anda topu kornere gönderdi.
20. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına Oğuz Aydın geçti. Bu futbolcunun kavisli ortasında top direkt kaleye yöneldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, top kaleci Greif'ten döndü. Muric kaleciden dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
28. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Greenwood uzak direğe ortaladı. Kale sahası içinde savunmadan önce kafayı vuran Archie Brown yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 0-2.
35. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Maitland-Niles kale sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Muric'in ters vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
41. dakikada Maitland-Niles'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Morton bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
56. dakikada sağ kanattan Guendouzi'nin pasında ceza sahası içinde bom durumda topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
58. dakikada ceza sahası içinde Oğuz Aydın'ın ceza yayına doğru pasında Guendouzi'nin yerden şutunda kaleci Greif topu kontrol etti.
61. dakikada Maitland-Niles'ın ortasında ceza sahası sol çaprazdan Fofana'nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
90. dakikada Tolisso'nun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Boudache'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.