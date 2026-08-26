Fenerbahçe Devler Ligi'nde! Sarı Kanarya Lyon'u mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Olimpik Lyon ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler ilk maçtaki 1-1'in rövanşında rakibini mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. Fenerbahçe, bu tarihi galibiyetle birlikte 17 sezonluk Devler Ligi hasretini resmen noktaladı.