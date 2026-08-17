Kayseri'de feci olay! Tartıştığı kadını 5. kattan aşağıya attı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir otelde 5'inci kattan düşen Selin Gökhan hayatını kaybetti. Olayın ardından N.C.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

5. KATTAN AŞAĞIYA ATTI

Olay, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana geldi. N.C.Ş. ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından N.C.Ş.'nin 28 yaşındaki Gökhan'ı 5'inci kattan aşağıya attı.

ASMA KATA DÜŞTÜ

Selin Gökhan otelin asma katına düştü. N.C.Ş.'nin daha sonra odada bulunan eşyaları da Gökhan'ın üzerine attığı öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri N.C.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler otel odasında ve Gökhan'ın düştüğü asma katta inceleme yaptı.