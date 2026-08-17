Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında bulunan tampon bölgede iki TIR arasında sıkışan sürücü Recep Öztürk hayatını kaybetti. Geri manevra yapan TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında bulunan tampon bölgede yük boşaltırken meydana gelen kazada iki TIR arasında sıkışan sürücü Recep Öztürk hayatını kaybetti.

DORSE KAPAĞINI KAPATMAK İÇİN ARAÇTAN İNDİ

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede meydana geldi.

TIR sürücüsü Recep Öztürk, aracındaki yükü boşalttıktan sonra dorsenin arka kapağını kapatmak için araçtan indi.

İKİ TIR ARASINDA SIKIŞTI

Bu sırada sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir TIR, geri manevra yaparken Öztürk'e çarptı. Recep Öztürk, kazada iki TIR arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Recep Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Geri manevra yapan TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.