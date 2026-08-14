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4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalarla 4 ayda 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde 16 şüpheli, Ankara Kızılcahamam'da 2018'de öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında ise 1 şüpheli sabah düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü koordineli çalışmaların meyvelerini vermeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, son dört ay içerisinde raftan indirilen 30 dosyada toplam 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyası kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 1

11 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI

Kırıkkale'de 2014 yılında esrarengiz şekilde kaybolan ve 2025 yılında kiralık bir dairedeki derin dondurucuda 7 parça halinde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde sır perdesi aralandı. Kendisini "şekerleri altına çeviren ve beşiği sallanan ermiş" gibi tanıtan üfürükçü kadının ölümü ve elektrik faturası trafiği korkunç vahşeti gün yüzüne çıkardı.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 2

İŞE BAŞLAYIP İZNE AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLDU

Hüseyin Okumuşoğlu, 24 Temmuz 2014'te Ankara Keçiören'deki evinde çıkan yangında ayağından yaralandı. Raporunun bitmesinin ardından 1 Eylül 2014'te işe dönüp senelik izne ayrılan Okumuşoğlu, aynı gün Kırıkkale'ye geldi. 2 Eylül 2014 günü Kırıkkale'de son telefon görüşmesini gerçekleştiren Okumuşoğlu'nun telefon sinyali tamamen kesildi. Ailesinin 3 Eylül 2014'teki resmi kayıp başvurusuyla başlatılan aramalardan yıllarca sonuç alınamadı.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 3

EV SAHİBİ KİRA GECİKİNCE GELDİ

Korkunç vahşet, 16 Mayıs 2025'te Kırıkkale Çalılıöz Mahallesi İnan Öz Apartmanı'nda ortaya çıktı. Antalya'da ikamet eden ev sahibi Cüneyt Çakmakkaya, 2 Eylül 2014'te eşyalı olarak kiraya verdiği evinin son aylarda kirasının aksaması üzerine Kırıkkale'ye geldi. Kiracısı Meliha Veske'ye ulaşamayan ve kadının öldüğünü öğrenen ev sahibi, çilingir yardımıyla girdiği evdeki derin dondurucu ve buzdolabında 7 parçaya ayrılmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan DNA incelemesinde cesedin 11 yıldır kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu saptandı.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 4

"ŞEKERİ ALTINA ÇEVİREN BÜYÜCÜ"

Soruşturmayı derinleştiren Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evi kiralayan Meliha Veske'nin Kırıkkale ve Ankara'da büyü ve fal işleriyle uğraştığını, "şekerleri altına çevirdiği" yalanıyla menfaat sağladığını belirledi. Okumuşoğlu ailesinin de inandığı bu kadının, cinayetten habersiz şekilde cesedin bulunmasından yalnızca 13 gün önce, 3 Mayıs 2025'te kanserden öldüğü anlaşıldı.

Okumuşoğlu'nun iş yerinde bulunan notta "24 saatte hayatının değişeceği ve Meliha ile görüşeceği" ifadelerinin yer aldığı belirlendi. Cinayetle bağlantılı Meliha Veske'nin yeğeni Yaşar Gökduman'ın ise 2022'de bir inşaattan düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. O dönem gözaltına alınan aile üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 5

ELEKTRİK VE KİRA ÇARKI ELE VERDİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı devralmasıyla cinayetteki düğüm çözüldü. Dedektifler, cesedin bozulmadan dolapta saklanabilmesi için evin elektriğinin 11 yıl boyunca kesilmemesi gerektiğinden yola çıkarak fatura ve kira ödeme hareketlerini tek tek mercek altına aldı:

Meliha Veske'nin elektrik faturası parasını yeğeni Yaşar Gökduman vasıtasıyla tanıdıklarına gönderterek internetten ödettiği belirlendi.

Kira bedellerinin ev sahibine gönderilmesi için Meliha'nın yeğeninin eşi Kevser Gökduman'ın esnafa nakit para taşıdığı ortaya çıktı.

Fatura bilgileri kaybolduğunda ise Meliha Veske'nin çocukları Hakan ve Selma'nın devreye girerek sayaç fotoğraflarını ilettikleri tespit edildi. Baz sinyal incelemelerinde şüphelilerin cinayet evinin bulunduğu bölgede düzenli aralıklarla bulundukları somut delillerle kanıtlandı.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 6

ŞAFAK OPERASYONUYLA 16 KİŞİYE GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda, hayatını kaybeden Meliha Veske ve Yaşar Gökduman'ın yanı sıra olaydan haberdar olan ve cesedi yıllarca saklayan organizasyonun içinde yer alan 17 şüpheli belirlendi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Ağustos 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 7

8 YILLIK SIRRI 'DARALTILMIŞ BAZ' ÇÖZDÜ!

Ankara Kızılcahamam'da 2018 yılında yol kenarındaki atıl su deposunda av tüfeğiyle vurularak katledilmiş halde bulunan Emrah Daşdemir cinayetinde düğüm 8 yıl sonra çözüldü. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı; daraltılmış baz sinyalleri, gizli hat trafiği ve olay yerinde bulunan yeni kartuş deliliyle köşeye sıkışan Halil Can Çelik gözaltına alındı.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 8

BELEDİYE İŞÇİLERİ BULMUŞTU

Korkunç olay, 7 Eylül 2018'de Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Kırköy Mahallesi Kargasekmez mevkisinde meydana geldi. D-750 Karayolu kenarındaki atıl su deposunda çalışma yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi işçileri, üzeri kaya parçasıyla kapatılmış kuyunun içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu.

Adli Tıp Kurumu raporunda; maktulün iki adet belinden, bir adet göğsünden ve bir adet başının solundan olmak üzere 4 adet av tüfeği saçmasıyla vurulduğu ve iç organ harabiyeti nedeniyle yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan DNA eşleşmesinde, cansız bedenin 18 Ağustos 2018'den beri kayıp olan ve ailesinin televizyon programlarına çıkarak aradığı 1990 doğumlu Emrah Daşdemir'e ait olduğu belirlendi.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 9

"GÖRMEDİM" DEDİ AMA TATİL PLANI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay döneminde yürütülen ilk soruşturmada maktul ile 15 kez telefon trafiği ve Facebook yazışmaları tespit edilen Halil Can Çelik şüpheli sıfatıyla sorgulanmış, ancak yeterli somut delil bulunamadığı gerekçesiyle dosya hakkında 20 Mart 2024'te ek takipsizlik kararı verilmişti.

Şüpheli Çelik'in emniyet tutanaklarına yansıyan ifadelerinde, "Emrah'la hiçbir irtibatım yok, en son 1 yıl önce gördüm. Kayıp olduğunu da belediyenin astığı afişlerden öğrendim" şeklinde beyanlar verdiği belirlendi. Ancak soruşturmayı derinleştiren jandarma timleri, ikilinin olaydan hemen önce birlikte tatil planı yaptıklarını ve yoğun temas halinde olduklarını deşifre etti.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 10

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın devreye girmesiyle dosya raftan indirildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı 6 Temmuz 2026'da resmen kaldırdı.

Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme Timleri, 22 Temmuz 2026'da cinayetin işlendiği su deposu ve kuyuda yeniden detaylı inceleme yaptı. Kuyunun içinde su ve çamur altında kalmış 1 adet paslanmış 12 kalibre av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 11

DARALTILMIŞ BAZ VE İKİNCİ HAT OYUNU CİNAYETİ BELGELEDİ

Jandarma Suç Araştırma Timleri ve bilirkişilerce hazırlanan HTS ve daraltılmış baz raporları, cinayetin tüm ayrıntılarını dakika dakika gözler önüne serdi:

Gizli Hat Trafiği: Halil Can Çelik'in olay tarihinde kendi adına kayıtlı telefonun yanı sıra akrabası Yusuf Çelik adına kayıtlı olan başka bir hattı da gizlice kullandığı tespit edildi.

Cinayet Saatinde Olay Yerinde: Bilirkişi raporlarına göre, kullanılan bu gizli hattın 18 Ağustos 2018 gecesi 20.43'ten 00.48'e kadar kapalı kaldığı, 00.48 itibarıyla cesedin atıldığı Kargasekmez su deposu civarından baz verdiği belirlendi.

Adım Adım İz Sürüldü: Şüphelinin 01.04 ile 01.26 saatleri arasında doğrudan cesedin atıldığı kuyunun bulunduğu noktada, 01.26 ile 03.29 arasında ise kuyunun hemen çevresinde bulunduğu bilimsel verilerle kesinleşti.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 12

SABAH OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki tespitlerin ardından düğmeye basan Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetin asli faili olduğu belirlenen Halil Can Çelik'i 14 Ağustos 2026 sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde arama el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, suç delillerini gizledikleri değerlendirilen Yusuf Çelik ve Kazım Göven hakkındaki tahkikatın da sürdüğü bildirildi.

4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı - 13

BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI: 4 AYDA 35 CİNAYET AYDINLATILDI!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale ve Ankara'da işlenen 2 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını vurguladı.

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler yaşandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, 2014'te Kırıkkale'de kaybolan ve 2025'te cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı."

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018'de Emrah Daşdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada da gelişme yaşandığını bildiren Gürlek, "HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Gürlek, 2 dosyanın yeniden ele alınmasında büyük titizlikle çalışan Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet başsavcılıkları ile güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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