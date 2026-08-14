4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalarla 4 ayda 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde 16 şüpheli, Ankara Kızılcahamam'da 2018'de öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında ise 1 şüpheli sabah düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü koordineli çalışmaların meyvelerini vermeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, son dört ay içerisinde raftan indirilen 30 dosyada toplam 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.
Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyası kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
11 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI
Kırıkkale'de 2014 yılında esrarengiz şekilde kaybolan ve 2025 yılında kiralık bir dairedeki derin dondurucuda 7 parça halinde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde sır perdesi aralandı. Kendisini "şekerleri altına çeviren ve beşiği sallanan ermiş" gibi tanıtan üfürükçü kadının ölümü ve elektrik faturası trafiği korkunç vahşeti gün yüzüne çıkardı.
İŞE BAŞLAYIP İZNE AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLDU
Hüseyin Okumuşoğlu, 24 Temmuz 2014'te Ankara Keçiören'deki evinde çıkan yangında ayağından yaralandı. Raporunun bitmesinin ardından 1 Eylül 2014'te işe dönüp senelik izne ayrılan Okumuşoğlu, aynı gün Kırıkkale'ye geldi. 2 Eylül 2014 günü Kırıkkale'de son telefon görüşmesini gerçekleştiren Okumuşoğlu'nun telefon sinyali tamamen kesildi. Ailesinin 3 Eylül 2014'teki resmi kayıp başvurusuyla başlatılan aramalardan yıllarca sonuç alınamadı.