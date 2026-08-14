4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı! Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık sır perdesi aralandı

"GÖRMEDİM" DEDİ AMA TATİL PLANI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI Olay döneminde yürütülen ilk soruşturmada maktul ile 15 kez telefon trafiği ve Facebook yazışmaları tespit edilen Halil Can Çelik şüpheli sıfatıyla sorgulanmış, ancak yeterli somut delil bulunamadığı gerekçesiyle dosya hakkında 20 Mart 2024'te ek takipsizlik kararı verilmişti. Şüpheli Çelik'in emniyet tutanaklarına yansıyan ifadelerinde, "Emrah'la hiçbir irtibatım yok, en son 1 yıl önce gördüm. Kayıp olduğunu da belediyenin astığı afişlerden öğrendim" şeklinde beyanlar verdiği belirlendi. Ancak soruşturmayı derinleştiren jandarma timleri, ikilinin olaydan hemen önce birlikte tatil planı yaptıklarını ve yoğun temas halinde olduklarını deşifre etti.

DOSYA YENİDEN AÇILDI Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın devreye girmesiyle dosya raftan indirildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı 6 Temmuz 2026'da resmen kaldırdı. Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme Timleri, 22 Temmuz 2026'da cinayetin işlendiği su deposu ve kuyuda yeniden detaylı inceleme yaptı. Kuyunun içinde su ve çamur altında kalmış 1 adet paslanmış 12 kalibre av tüfeği kartuşu ele geçirildi.