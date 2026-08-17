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Erzincan'da otobüs ile SUV çarpıştı: 7 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Erzincan'da otobüs ile SUV çarpıştı: 7 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3'ü otobüs yolcusu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Mersin'e seyir halinde olan M.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, M.E.S. idaresindeki SUV tipi araçla çarpıştı.

3'Ü OTOBÜS YOLCUSU 7 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü otobüs yolcusu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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