Erzincan'da otobüs ile SUV çarpıştı: 7 yaralı
Erzincan-Sivas kara yolunda yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3'ü otobüs yolcusu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Erzincan'da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Mersin'e seyir halinde olan M.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, M.E.S. idaresindeki SUV tipi araçla çarpıştı.
3'Ü OTOBÜS YOLCUSU 7 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada 3'ü otobüs yolcusu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.