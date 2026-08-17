Esenyurt'ta eski sevgilisinin evini ateşe veren saldırgan yakalandı! Dehşet anları kamerada

Gece saatlerinde sokağa gelerek 4 defa camları kıran ve 2 kez de binayı yakmaya çalışan şahıs, dün gece tekrar geldi.

Sesi duyarak "Ne yapıyorsun" dediğinde ise şahıs çakmağını çakarak olay yerinden kaçtı. O sırada binanın duvarı alevler içerisinde kalırken, mahalleli yangına müdahale etti.

Fotoğraf-İHA

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine gelirken, polis binayı kundaklayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan şahsın eski sevgilisinin babası, "Şahıs benim kızımla bir dönem görüşmüş, kızım şahsı istemediği için ayrılmış. Kızım istemediğini söylediğinde ise tehdit etmeye başladı, 'Size hayatı dar edeceğim' demeye başladı. 4-5 aydır da yapmadığını bırakmadı bize. 3-4 sefer geldi evimizin camlarını kırdı. Bu olayın öncesinde bir kez daireyi benzinle yakmaya çalıştı. Yine bir seferinde de bina girişinde lastik yakarak binayı kundaklamaya çalıştı. Dün gece ise benim içeride olduğumu bilerek daireye benzin döküp yaktı. Komşularla zor söndürdük, fark etmesek yanıyordum. Bundan sonra da ne yapacağını bilemiyoruz belki bize mermi sıkacak" dedi.

Konuşmasının devamında ise yetkililerden yardım isteyen baba, "Şahsı defalarca şikayet ettik. Adam 'Bana hiçbir şey olmaz, bana kimse bir şey yapamaz' diyor. Ben bir vatandaş olarak evimde rahat, huzurlu yaşamak istiyorum. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" diye konuştu.