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Esenyurt'ta eski sevgilisinin evini ateşe veren saldırgan yakalandı! Dehşet anları kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Esenyurt'ta eski sevgilisinin evini ateşe veren saldırgan yakalandı! Dehşet anları kamerada

Esenyurt'ta eski kız arkadaşının binasını kundaklayarak defalarca camlarını kıran şahıs, bu kez de binayı ateşe verdi. O sırada dairede bulunan baba, benzin döken şahsa "Ne yapıyorsun" diye bağırırken, eski sevgili çakmağı çakarak kaçtı. Binanın alev aldığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Takıntılı saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşından ayrılan genç, aileye hayatı zehir etti.

ESENYURT'TA TAKINTILI ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ!

Gece saatlerinde sokağa gelerek 4 defa camları kıran ve 2 kez de binayı yakmaya çalışan şahıs, dün gece tekrar geldi.

Şahsın korkusu nedeniyle memleketine taşınmak zorunda kalan genç kadının babası, evin camlarını yaptırmak için İstanbul'a geldi. Baba koltukta uyuduğu sırada saldırgan daireye benzin dökmeye başladı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Sesi duyarak "Ne yapıyorsun" dediğinde ise şahıs çakmağını çakarak olay yerinden kaçtı. O sırada binanın duvarı alevler içerisinde kalırken, mahalleli yangına müdahale etti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine gelirken, polis binayı kundaklayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan şahsın eski sevgilisinin babası, "Şahıs benim kızımla bir dönem görüşmüş, kızım şahsı istemediği için ayrılmış. Kızım istemediğini söylediğinde ise tehdit etmeye başladı, 'Size hayatı dar edeceğim' demeye başladı. 4-5 aydır da yapmadığını bırakmadı bize. 3-4 sefer geldi evimizin camlarını kırdı. Bu olayın öncesinde bir kez daireyi benzinle yakmaya çalıştı. Yine bir seferinde de bina girişinde lastik yakarak binayı kundaklamaya çalıştı. Dün gece ise benim içeride olduğumu bilerek daireye benzin döküp yaktı. Komşularla zor söndürdük, fark etmesek yanıyordum. Bundan sonra da ne yapacağını bilemiyoruz belki bize mermi sıkacak" dedi.

Konuşmasının devamında ise yetkililerden yardım isteyen baba, "Şahsı defalarca şikayet ettik. Adam 'Bana hiçbir şey olmaz, bana kimse bir şey yapamaz' diyor. Ben bir vatandaş olarak evimde rahat, huzurlu yaşamak istiyorum. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" diye konuştu.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

"ÖLÜM KORKUSU İLE YAŞIYORUM"

Tehditlerin ardından Ordu'ya taşınan M.Ö. ise yaşadıklarını anlatarak, "1 yıl ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdim. Ayrıldım. Tekrar barışmak istemedim. Beni rahatsız etmeye devam etti. Ailemi rahatsız etmeye başladı. Daha önce de 'silahla seni vurmaya geliyorum' mesajları atmıştı. Ben karakola giderek şikayetçi olmuştum. Kendisi ile barışmak istemedim, iletişimimi kestim. Ailemi rahatsız etmeye başladığında engeli kaldırıp mahkememiz sonuçlanana kadar onun dediklerine boyun eğdim. Kendisinin davranışlarından artık yorulduğum için şahsı engelledim. Akşamında bizim evimizin camı kırıldı. Ailem ondan kurtuluş yolunun memlekete dönmek olduğunu söyledi. Ben de memleketime döndüm. İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti. Yakmaya çalıştı ve molotof attı. Her yaptığında usanmadan şikayetçi oldum. Ama bir sonuç çıkmadı. Gitmediğim savcılık, adliye ve karakol kalmadı. Ağlayıp yalvarmadığım kimse kalmadı. Başımdaki beladan kurtulamıyorum. Ölüm korkusu ile yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

SALDIRGAN YAKALANDI!

Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Nitelikli Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldığı ve saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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