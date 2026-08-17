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Bilecik'te tarım arazisi yangını!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bilecik'te tarım arazisi yangını!

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkisinde Mehmet Y'ye ait ekin tarlasında, balya makinesinden çıkan kıvılcım, saman ve anızların tutuşmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki arazilere sıçramadan söndürüldü.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de yangın bölgesine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

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