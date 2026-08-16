17 Ağustos’un izleri 27 yıldır su altında

1999 depremini yaşayan bir dalgıç ise, "99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük, çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük, ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum." sözleriyle yaşadığı duygusal yoğunluğu dile getirdi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. Depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı yapılar su altında kaldı. Aradan geçen yıllara rağmen, felaketin izleri Marmara'nın derinliklerinde hala ilk günkü gibi duruyor.

KAYIP HAYATLARIN HÜZÜNLÜ DALIŞI

Derinlerdeki her bir parça, o gece yarım kalan hayatların birer hatırası olarak orada durmaya devam ediyor. Su altındaki izlerin o karanlık geceyi unutturmadığı görülürken, bir dalgıç, "Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hâlâ görebiliyoruz. Aşağıda yaşanan olaylar sanki tekrardan gözümüzde canlanıyormuş gibi oluyor." ifadelerini kullandı.

Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki batık alanın 55 metre derinliğe kadar uzandığı belirtilirken, dalgıçlar olası depremlere karşı eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.