Şile’de denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi! 1 kişi aranıyor

İstanbul’un Şile ilçesinde denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olayda 4 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, açığa doğru sürüklenerek kaybolan 54 yaşındaki A.M.’yi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Park sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle 4 kişi kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. (54) ise gözden kayboldu.

Sahil Güvenlik botuyla denizde arama çalışması başlatılırken, itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

Gönüllü arama-kurtarma ekibinden Osman Urfalıoğlu da bölgedeki çalışmalara katıldı.

A.M.'nin yakınlarının sahildeki umutlu bekleyişi sürüyor.