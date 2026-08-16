İstanbul'da nefes aldıran serinlik! Vatandaşlar mesire alanlarına ve millet bahçelerine akın etti

Şehrin imkanlarından memnuniyetini dile getiren bir başka vatandaş ise, "Bize evimize yakın. Evimize yakın olduğu için de tercih ediyoruz. Geliyoruz, kahvaltımızı ediyoruz, hava alıyoruz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonu böyle bir açık havada olmak hoşumuza gidiyor." sözleriyle duygularını paylaştı.

Açık havanın tadını çıkaran vatandaşlardan biri, A Haber mikrofonlarına yaptığı değerlendirmede, " Havalar serin, güzel. Oturmaya elverişli. Çok sıcak olunca sıkıntı oluyor tabii. " ifadelerini kullandı.

Sıcak ve bunaltıcı havaların ardından etkisini gösteren serin hava, İstanbulluları biraz olsun rahatlattı. Hafta sonunu fırsat bilen binlerce vatandaş, güzel havanın tadını çıkarmak için mesire alanları ve millet bahçelerine akın etti.

Millet bahçelerinde kurulan sofralar renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar pazar keyfini doyasıya yaşadı. Aileleriyle vakit geçiren vatandaşlardan biri, "Zaman buldukça gelmeye çalışıyoruz yani. Çoluk çocuk hep beraber parka gelip eğlenmeye çalışıyoruz." dedi. Her fırsatta açık havaya çıktıklarını belirten bir başka vatandaş, " Güzel geçiriyoruz. Serin hava. Güzel yani burası, her zaman geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi çok beğendiğini ifade eden bir başka vatandaş da, "Bir hava alalım dedik. Burayı da beğeniyoruz. Gelip bir hava almaya geldik buraya." sözlerini kaydetti.

Güneşli ancak serin havanın tadını çıkaran bir vatandaş, " Vallahi bugün hava baktık, biraz serin gibi gözüküyordu. Kendimizi dışarı atalım dedik. Kahvaltıya geldik. Hava serin bugün, daha güzel." şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN EĞLENCESİ VE TEŞEKKÜR DOLU MESAJLAR

Hamak keyfi yapan ve çocuklarının neşesine ortak olan vatandaşlardan biri, "Havalar çok güzel. Artık böyle yerler kaçırılmıyor. Çocuklar da var. Az önce hamaktan düştü bizim çocuklar." dedi.

Gününü anlatan bir çocuk, "Yani biraz oturmuştuk, kahvaltı yapmıştık. Sonra işte parka gitmiştik." sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

Çocuklarını güvenle seyrettiklerini belirten bir başka vatandaş ise, "Bilerek tam parkın karşısına oturduk ki buradan onları seyredebilelim hem de derin derin nefes alıp rahat rahat oturabilelim diye. Onlar orada oynarken biz de buradan seyrediyoruz. Temiz havanın tadını çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.