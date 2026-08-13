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Silivri'de yangın! Alevler kontrol altına alındı

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Silivri'de yangın! Alevler kontrol altına alındı

İstanbul Silivri'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale edilmesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Silivri Akören Mahallesi'nde çıktı.

Anız yangını olarak başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın kısa sürede büyürken, İstanbul'un tüm ilçelerinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valiliği, Silivri'de çıkan yangının saat 17.45 itibarıyla kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

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