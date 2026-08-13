Silivri'de yangın! Alevler kontrol altına alındı

İstanbul Silivri'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale edilmesi ile yangın kontrol altına alındı.